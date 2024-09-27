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Правительственные здания в Молдове вымазали желтой и синей краской по инструкции из РФ

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 27 сентября 2024, 18:57
Правительственные здания в Молдове вымазали желтой и синей краской по инструкции из РФ

В Кишиневе здания правительства и Минтруда в ночь на 27 сентября подверглись вандализму – задержали двух человек, которые получили инструкции в Москве.

Источник: издание Newsmaker, "Европейская правда"

Детали: В ночь на пятницу несколько человек совершили акт вандализма, залив двери и стены здания министерства труда краской. Через полчаса такие же действия произошли у здания правительства.

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На обнародованном молдавской полицией видео видно, как двое мужчин вымазывают правительственные здания желтой и синей краской.

Полиция задержала двух подозреваемых в возрасте 21 и 20 лет. Во время допроса в отделении полиции задержанные рассказали, что входили в группу из 20 молодых людей, нанятых для вандализма в отношении государственных учреждений Молдовы с целью дестабилизации.

По их словам, только за акты вандализма возле здания правительства им заплатили 5 тысяч евро.

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Один из подозреваемых утверждает, что он также отвечал за поиск молодых людей для дальнейшего инструктирования в Москве об акциях, которые планируют в Молдове. По его словам, за это им платили по 500 евро в месяц.

Как рассказали в полиции, все 20 человек отправились в Москву самолетом с пересадкой в Стамбуле, где их встретил гражданин России и поселил в гостинице. А на следующий день на полигоне под Москвой их научили тому, как организовать протесты в Кишиневе, дестабилизировать ситуацию на этих акциях протеста. Им также выдали деньги и телефоны для связи.

Позже, с пересадкой в Анталии, они вернулись в Молдову, купили краску, перчатки, кроссовки и сумки, а после совершения актов вандализма выложили видео своих действий в Telegram как доказательство выполнения работы.

13 из 20 человек, которые отправились на обучение в Москву, уже опознала полиция, включая 26-летнего мужчину, ответственного за вербовку молодых людей для поездки в Россию.

Правоохранители провели обыски в домах 4 человек, изъяли несколько банок с краской, перчатки, банковские карты, удостоверения личности, подтверждающие их поездки в Россию, и другие предметы, которые могут послужить доказательством по уголовному делу.

Напомним:

МолдоваРосcия
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