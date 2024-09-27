УДО оновлює систему допуску в Урядовий квартал

Управління державної охорони України оновили систему допуску на режимну територію "Урядовий квартал".

Джерело: Управління державної охорони України у Facebook

Дослівно: "Звертаємо увагу на те, що громадяни, які не оновили свої дані вчасно, можуть зіткнутися з обмеженням допуску. Це рішення ухвалене відповідно до чинного законодавства України, зокрема закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

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Деталі: В УДО просять віднестися до цих заходів з розумінням, оскільки під час війни дотримання порядку та безпеки є вкрай важливими.