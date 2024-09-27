УГО обновляет систему допуска в Правительственный квартал

Управление государственной охраны Украины обновили систему допуска на режимную территорию "Правительственный квартал".

Источник: Управление государственной охраны Украины в Facebook

Дословно: "Обращаем внимание на то, что граждане, которые не обновили свои данные вовремя, могут столкнуться с ограничением допуска. Это решение принято в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

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Детали: В УГО просят отнестись к этим мерам с пониманием, поскольку во время войны соблюдение порядка и безопасности являются крайне важными.