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Трамп переконує, що він "за справедливий мир" для України

Марія Ємець, Альона Мазуренко П'ятниця, 27 вересня 2024, 19:49
Трамп переконує, що він за справедливий мир для України
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Джерело: CNN, "Європейська правда", Трамп у спілкуванні зі ЗМІ після зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку

Деталі: На запитання про те, яким Трамп бачить "справедливу" угоду про припинення російсько-української війни, він відповів: "Про це ще рано говорити". 

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"У мене є мої ідеї, а у президента (Зеленського – Ред.) точно є свої власні ідеї. Але він (мир – Ред.) має бути справедливим", – сказав Дональд Трамп. 

Зеленський, який стояв поруч з ним, вставив свою ремарку про те, що ця війна взагалі ніколи не мала би початися.

"Путін убив стільки людей. І звісно ж ми маємо робити усе, щоб тиснути на нього для припинення війни. Він на нашій території – це найважливіше розуміти – це він на нашій території", – наголосив президент України.

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Перед переговорами Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Проте він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку у Trump Tower відбувалася за день після різкого загострення, коли трампісти звинуватили українського президента у "втручанні у вибори" та допомозі Байдену через критику "мирного плану" Трампа, а спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився від зустрічі з ним. Спершу після того вважали, що зустріч Трампа і Зеленського вже не відбудеться, але в останній момент Трамп погодився на неї.

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ТрампЗеленськийвійна
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