У кількох областях оголосили повітряну тривогу через ударні БпЛА

Увечері 27 вересня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:16 повідомили про російські ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.

Реклама:

О 22:23 стало відомо про ударні БпЛА з Чорного моря в районі Очакова, курс північно-західний та про БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.

О 22:27 військові попередили про БпЛА в районі селища Покровського, вектором руху на Павлоград.

Станом на 23:09 БпЛА рухаються:

РЕКЛАМА: