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У кількох областях оголосили повітряну тривогу через ударні БпЛА

Тетяна ОлійникП'ятниця, 27 вересня 2024, 22:32
У кількох областях оголосили повітряну тривогу через ударні БпЛА
Фото - Getty Images

Увечері 27 вересня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. 

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:16 повідомили про російські ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.

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О 22:23 стало відомо про ударні БпЛА з Чорного моря в районі Очакова, курс північно-західний та про БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.

О 22:27 військові попередили про БпЛА в районі селища Покровського, вектором руху на Павлоград.

Станом на 23:09 БпЛА рухаються: 

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  • в західній частині Сумської області курс західний та південний;
  • у північно-східній частині Полтавщини, рухаються у напрямку Миргорода;
  • у західній, центральній та північній частинах Миколаївщини, курс північно-західний;
  • в районі Іванівка (Одещина), курс західний.

безпілотникиШахедповітряна тривога
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