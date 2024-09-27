У кількох областях оголосили повітряну тривогу через ударні БпЛА
П'ятниця, 27 вересня 2024, 22:32
Увечері 27 вересня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 22:16 повідомили про російські ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.
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О 22:23 стало відомо про ударні БпЛА з Чорного моря в районі Очакова, курс північно-західний та про БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.
О 22:27 військові попередили про БпЛА в районі селища Покровського, вектором руху на Павлоград.
Станом на 23:09 БпЛА рухаються:
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- в західній частині Сумської області курс західний та південний;
- у північно-східній частині Полтавщини, рухаються у напрямку Миргорода;
- у західній, центральній та північній частинах Миколаївщини, курс північно-західний;
- в районі Іванівка (Одещина), курс західний.