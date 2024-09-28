Россияне снова атаковали регионы Украины ударными БпЛА
Вечером 27 сентября вражеские ударные беспилотники зашли в воздушное пространство Украины, Воздушные силы сообщали о движении БпЛА и угрозе ударов для областей.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 22:16 сообщили о российских ударных БпЛА из Курской области в Сумской области, курс юго-западный.
В 22:23 стало известно об ударных БпЛА с Черного моря в районе Очакова, курс северо-западный и о БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевщины северо-западным курсом.
В 22:27 военные предупредили о БПЛА в районе поселка Покровского, вектором движения на Павлоград.
По состоянию на 23:09 БпЛА движутся:
- в западной части Сумской области курс западный и южный;
- в северо-восточной части Полтавщины, движутся в направлении Миргорода;
- в западной, центральной и северной частях Николаевской области, курс северо-западный;
- в районе Ивановка (Одесская область), курс западный.
В 00:17 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА.
Дословно ВС:
"1. БпЛА из Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины;
2. БпЛА на Полтавщине движутся с севера в направлении Миргорода с севера и востока, также несколько групп БпЛА на северном-соде движутся в направлении Полтавы;
3. БпЛА из Донецкой области на Харьковщине в направлении Харькова;
4. БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс западный;
5. БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;
5. БпЛА на западе Кировоградщины, курс западный;
6. БпЛА с Одесской области на Виннитчину, курс северо-западный;
7. БпЛА в Черкасской области движутся на северо-запад (Белая Церковь), на северо-восток (приближаются к Черкассам);
8. БпЛА на Николаевщине заходят в Одесскую область, а также в районе Александровки курс западный".
00:19: "БпЛА на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении Днепра".
1:17: "Относительно движения ударных БпЛА:
1. БпЛА на Черниговщине, курс западный;
2. Группы БпЛА на Сумщине курс юго-западный в направлении Киевщины, через Черниговщину и Полтавщину;
3. БпЛА на севере Харьковщины курс южный;
4. БпЛА на Черкасщине курс на Полтавщину;
5. БпЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс западный;
6. БпЛА в районе Смолино (Кировоградская область) курс на север;
7. БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс на север и на западе Днепропетровщины курс на запад;
8. БпЛА в Винницкой области приближаются к Хмельницкой области (район Новая Ушица) курс западный;
9. Несколько групп БпЛА в Черном море в направлении Южного".
2:37: "Обновление по движению ударных БпЛА:
1. БпЛА на востоке Черниговщины, курсом на юг;
2. БпЛА на юге Черниговщины с Полтавщины, курс северо-западный;
3. БпЛА с Сумщины на Полтавщину северным и западным курсами;
4. БпЛА в северной части Полтавщины движутся в направлении Полтавы, и в направлении Киевщины через Черкасскую область;
5. БпЛА на севере Черкасской области в направлении Белой Церкви;
6. БпЛА в районе Украинки в направлении Киева;
7. БпЛА с Днепропетровщины в направлении Полтавщины и Кировоградщины;
8. БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении;
9. БпЛА движутся по границе Николаевской и Одесской областей в северном направлении;
10. БпЛА в Одесской области в направлении Винницкой области;
11. БпЛА на границе Тернопольской и Ровенской областей, курс северный".
3:54: "БПЛА продолжают движение:
1. БпЛА с Сумщины на Черниговщину западным курсом;
2. БпЛА на Черниговщине движутся в направлении Киевской области и в направлении Полтавщины;
3. БпЛА с Черкасской области на Кировоградщину юго-западным курсом;
4. БпЛА из Николаевской области в Одесскую область;
5. БпЛА движутся в направлении Киева с юго-востока и севера".
4:46: "БпЛА в направлении Киева с северо-востока".
4:52: "БпЛА на севере Киевской области движутся на запад;
БпЛА с Сумщины на Черниговщину западным курсом;
БпЛА на Полтавщине курс западный;
БпЛА на юге Черкасской области, курс северный;
БпЛА в районе Южного движется в северном направлении".
5:53: "1. БпЛА на востоке Киевщины курс юго-западный;
БпЛА на Черниговщине через Киевщину курс юго-западный;
3. С Сумщины на Полтавщину курс юго-западный".
5:55: "Отбой угрозы ударных БпЛА для южных областей".
Обновлено: В 6:24 Воздушные силы объявили отбой угрозы российских БпЛА в областях.