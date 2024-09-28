Россияне снова атаковали регионы Украины ударными БпЛА

Вечером 27 сентября вражеские ударные беспилотники зашли в воздушное пространство Украины, Воздушные силы сообщали о движении БпЛА и угрозе ударов для областей.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:16 сообщили о российских ударных БпЛА из Курской области в Сумской области, курс юго-западный.

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В 22:23 стало известно об ударных БпЛА с Черного моря в районе Очакова, курс северо-западный и о БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевщины северо-западным курсом.

В 22:27 военные предупредили о БПЛА в районе поселка Покровского, вектором движения на Павлоград.

По состоянию на 23:09 БпЛА движутся:

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в западной части Сумской области курс западный и южный;

в северо-восточной части Полтавщины, движутся в направлении Миргорода;

в западной, центральной и северной частях Николаевской области, курс северо-западный;

в районе Ивановка (Одесская область), курс западный.

В 00:17 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА.

Дословно ВС:

"1. БпЛА из Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины;

2. БпЛА на Полтавщине движутся с севера в направлении Миргорода с севера и востока, также несколько групп БпЛА на северном-соде движутся в направлении Полтавы;

3. БпЛА из Донецкой области на Харьковщине в направлении Харькова;

4. БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс западный;

5. БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;

5. БпЛА на западе Кировоградщины, курс западный;

6. БпЛА с Одесской области на Виннитчину, курс северо-западный;

7. БпЛА в Черкасской области движутся на северо-запад (Белая Церковь), на северо-восток (приближаются к Черкассам);

8. БпЛА на Николаевщине заходят в Одесскую область, а также в районе Александровки курс западный".

00:19: "БпЛА на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении Днепра".

1:17: "Относительно движения ударных БпЛА:

1. БпЛА на Черниговщине, курс западный;

2. Группы БпЛА на Сумщине курс юго-западный в направлении Киевщины, через Черниговщину и Полтавщину;

3. БпЛА на севере Харьковщины курс южный;

4. БпЛА на Черкасщине курс на Полтавщину;

5. БпЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс западный;

6. БпЛА в районе Смолино (Кировоградская область) курс на север;

7. БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс на север и на западе Днепропетровщины курс на запад;

8. БпЛА в Винницкой области приближаются к Хмельницкой области (район Новая Ушица) курс западный;

9. Несколько групп БпЛА в Черном море в направлении Южного".

2:37: "Обновление по движению ударных БпЛА:

1. БпЛА на востоке Черниговщины, курсом на юг;

2. БпЛА на юге Черниговщины с Полтавщины, курс северо-западный;

3. БпЛА с Сумщины на Полтавщину северным и западным курсами;

4. БпЛА в северной части Полтавщины движутся в направлении Полтавы, и в направлении Киевщины через Черкасскую область;

5. БпЛА на севере Черкасской области в направлении Белой Церкви;

6. БпЛА в районе Украинки в направлении Киева;

7. БпЛА с Днепропетровщины в направлении Полтавщины и Кировоградщины;

8. БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении;

9. БпЛА движутся по границе Николаевской и Одесской областей в северном направлении;

10. БпЛА в Одесской области в направлении Винницкой области;

11. БпЛА на границе Тернопольской и Ровенской областей, курс северный".

3:54: "БПЛА продолжают движение:

1. БпЛА с Сумщины на Черниговщину западным курсом;

2. БпЛА на Черниговщине движутся в направлении Киевской области и в направлении Полтавщины;

3. БпЛА с Черкасской области на Кировоградщину юго-западным курсом;

4. БпЛА из Николаевской области в Одесскую область;

5. БпЛА движутся в направлении Киева с юго-востока и севера".

4:46: "БпЛА в направлении Киева с северо-востока".

4:52: "БпЛА на севере Киевской области движутся на запад;

БпЛА с Сумщины на Черниговщину западным курсом;

БпЛА на Полтавщине курс западный;

БпЛА на юге Черкасской области, курс северный;

БпЛА в районе Южного движется в северном направлении".

5:53: "1. БпЛА на востоке Киевщины курс юго-западный;

БпЛА на Черниговщине через Киевщину курс юго-западный;

3. С Сумщины на Полтавщину курс юго-западный".

5:55: "Отбой угрозы ударных БпЛА для южных областей".

Обновлено: В 6:24 Воздушные силы объявили отбой угрозы российских БпЛА в областях.