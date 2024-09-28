Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни знову атакували регіони України ударними БпЛА

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Субота, 28 вересня 2024, 03:54
Росіяни знову атакували регіони України ударними БпЛА
Фото - Getty Images

Увечері 27 вересня ворожі ударні безпілотники зайшли у повітряний простір України, Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА і загрозу ударів для областей. 

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:16 повідомили про російські ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.

Реклама:

О 22:23 стало відомо про ударні БпЛА з Чорного моря в районі Очакова, курс північно-західний та про БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.

О 22:27 військові попередили про БпЛА в районі селища Покровського, вектором руху на Павлоград.

Станом на 23:09 БпЛА рухаються: 

РЕКЛАМА:
  • в західній частині Сумської області курс західний та південний;
  • у північно-східній частині Полтавщини, рухаються у напрямку Миргорода;
  • у західній, центральній та північній частинах Миколаївщини, курс північно-західний;
  • в районі Іванівка (Одещина), курс західний.

О 00:17 Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ворожих ударних БпЛА.

Дослівно ПС:

  1. БпЛА з Сумської області у напрямку Полтавщини та Чернігівщини;
  2. БпЛА на Полтавщині рухаються з півночі у напрямку Миргорода з півночі та сходу, також декілька груп БпЛА на північному-соді рухаються у напрямку Полтави;
  3. БпЛА з Донецької області на Харківщині у напрямку Харкова;
  4. БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний;
  5. БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;
  6. БпЛА на заході Кіровоградщини, курс західний;
  7. БпЛА з Одещини на Вінниччину, курс північно-західний;
  8. БпЛА на Черкащині рухаються на північний захід (Біла Церква), на північний схід (наближаються до Черкас);
  9. БпЛА на Миколаївщині заходят на Одещину, а також в районі Олександрівки курс західний.

00:19: "БпЛА на межі Полтавської та Дніпропетровської областей у напрямку Дніпра".

1:17: "Щодо руху ударних БпЛА:
1. БпЛА на Чернігівщині, курс західний;
2. Групи БпЛА на Сумщині курс південно-західний у напрямку Київщини, через Чернігівщину та Полтавщину;
3. БпЛА на півночі Харківщини курс південний;
4. БпЛА на Черкащині курс на Полтавщину;
5. БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний;
6. БпЛА в районі Смоліне (Кіровоградська область) курс на північ;
7. БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс на північ та на заході Дніпропетровщини курс на захід;
8. БпЛА на Вінниччині наближаються до Хмельницької області (район Нова Ушиця) курс західний;
9. Декілька груп БпЛА в Чорному морі у напрямку Южного".

2:37: "Оновлення щодо руху ударних БпЛА:
1. БпЛА на сході Чернігівщини, курсом на південь;
2. БпЛА на півдні Чернігівщини з Полтавщини, курс північно-західний;
3. БпЛА з Сумщини на Полтавщину північним та західним курсами;
4. БпЛА у північній частині Полтавщини рухаються у напрямку Полтави, та у напрямку Київщини через Черкащину;
5. БпЛА на півночі Черкаської області у напрямку Білої Церкви;
6. БпЛА в районі Українки у напрямку Київа;
7. БпЛА з Дніпропетровщини у напрямку Полтавщини та Кіровоградщини;
8. БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку;
9. БпЛА рухаються по межі Миколаївської та Одеської областей у північному напрямі;
10. БпЛА в Одеській області у напрямку Вінниччини;
11. БпЛА на межі Тернопільської та Рівненської областей, курс північний".

3:54: "БПЛА продовжують рух:
1. БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом;
2. БпЛА на Чернігівщині рухаються у напрямку Київської області та у напрямку Полтавщини;
3. БпЛА з Черкащини на Кіровоградщину південно-західним курсом;
4. БпЛА з Миколаївщини на Одещину;
5. БпЛА рухаються у напрямку Києва з південного сходу та півночі".

4:46: "БпЛА у напрямку Києва з північного-сходу".

4:52: "БпЛА на півночі Київської області рухаються на захід;
БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом;
БпЛА на Полтавщині курс західний;
БпЛА на півдні Черкащини, курс північний;
БпЛА в районі Южного рухається у північному напрямку".

5:53: "1. БпЛА На сході Київщини курс південно-західний;
БпЛА на Чернігівщині через Київщинукурс південно-західний;
3. З Сумщини на Полтавщину курс південно-західний".

5:55: "Відбій загрози ударних БпЛА для південних областей".

Оновлено: О 6:24 Повітряні сили оголосили відбій загрози російських БпЛА в областях.

безпілотникиШахедповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Усі новини...
безпілотники
На підступах до Києва ППО знищила близько півтора десятка "Шахедів" – КМВА
На підступах до Києва і в області працювала ППО по ворожих безпілотниках
Поблизу Черкас було чутно вибух – ЗМІ
Останні новини
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина, ще двоє постраждали
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: