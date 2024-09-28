Росіяни знову атакували регіони України ударними БпЛА

Увечері 27 вересня ворожі ударні безпілотники зайшли у повітряний простір України, Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА і загрозу ударів для областей.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:16 повідомили про російські ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.

Реклама:

О 22:23 стало відомо про ударні БпЛА з Чорного моря в районі Очакова, курс північно-західний та про БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.

О 22:27 військові попередили про БпЛА в районі селища Покровського, вектором руху на Павлоград.

Станом на 23:09 БпЛА рухаються:

РЕКЛАМА:

в західній частині Сумської області курс західний та південний;

у північно-східній частині Полтавщини, рухаються у напрямку Миргорода;

у західній, центральній та північній частинах Миколаївщини, курс північно-західний;

в районі Іванівка (Одещина), курс західний.

О 00:17 Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ворожих ударних БпЛА.

Дослівно ПС:

БпЛА з Сумської області у напрямку Полтавщини та Чернігівщини; БпЛА на Полтавщині рухаються з півночі у напрямку Миргорода з півночі та сходу, також декілька груп БпЛА на північному-соді рухаються у напрямку Полтави; БпЛА з Донецької області на Харківщині у напрямку Харкова; БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний; БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний; БпЛА на заході Кіровоградщини, курс західний; БпЛА з Одещини на Вінниччину, курс північно-західний; БпЛА на Черкащині рухаються на північний захід (Біла Церква), на північний схід (наближаються до Черкас); БпЛА на Миколаївщині заходят на Одещину, а також в районі Олександрівки курс західний.

00:19: "БпЛА на межі Полтавської та Дніпропетровської областей у напрямку Дніпра".

1:17: "Щодо руху ударних БпЛА:

1. БпЛА на Чернігівщині, курс західний;

2. Групи БпЛА на Сумщині курс південно-західний у напрямку Київщини, через Чернігівщину та Полтавщину;

3. БпЛА на півночі Харківщини курс південний;

4. БпЛА на Черкащині курс на Полтавщину;

5. БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний;

6. БпЛА в районі Смоліне (Кіровоградська область) курс на північ;

7. БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс на північ та на заході Дніпропетровщини курс на захід;

8. БпЛА на Вінниччині наближаються до Хмельницької області (район Нова Ушиця) курс західний;

9. Декілька груп БпЛА в Чорному морі у напрямку Южного".

2:37: "Оновлення щодо руху ударних БпЛА:

1. БпЛА на сході Чернігівщини, курсом на південь;

2. БпЛА на півдні Чернігівщини з Полтавщини, курс північно-західний;

3. БпЛА з Сумщини на Полтавщину північним та західним курсами;

4. БпЛА у північній частині Полтавщини рухаються у напрямку Полтави, та у напрямку Київщини через Черкащину;

5. БпЛА на півночі Черкаської області у напрямку Білої Церкви;

6. БпЛА в районі Українки у напрямку Київа;

7. БпЛА з Дніпропетровщини у напрямку Полтавщини та Кіровоградщини;

8. БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку;

9. БпЛА рухаються по межі Миколаївської та Одеської областей у північному напрямі;

10. БпЛА в Одеській області у напрямку Вінниччини;

11. БпЛА на межі Тернопільської та Рівненської областей, курс північний".

3:54: "БПЛА продовжують рух:

1. БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом;

2. БпЛА на Чернігівщині рухаються у напрямку Київської області та у напрямку Полтавщини;

3. БпЛА з Черкащини на Кіровоградщину південно-західним курсом;

4. БпЛА з Миколаївщини на Одещину;

5. БпЛА рухаються у напрямку Києва з південного сходу та півночі".

4:46: "БпЛА у напрямку Києва з північного-сходу".

4:52: "БпЛА на півночі Київської області рухаються на захід;

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом;

БпЛА на Полтавщині курс західний;

БпЛА на півдні Черкащини, курс північний;

БпЛА в районі Южного рухається у північному напрямку".

5:53: "1. БпЛА На сході Київщини курс південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині через Київщинукурс південно-західний;

3. З Сумщини на Полтавщину курс південно-західний".

5:55: "Відбій загрози ударних БпЛА для південних областей".

Оновлено: О 6:24 Повітряні сили оголосили відбій загрози російських БпЛА в областях.