Росіяни знову атакували регіони України ударними БпЛА

Увечері 27 вересня ворожі ударні безпілотники зайшли у повітряний простір України, Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА і загрозу ударів для областей.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 22:16 повідомили про російські ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.
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О 22:23 стало відомо про ударні БпЛА з Чорного моря в районі Очакова, курс північно-західний та про БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.
О 22:27 військові попередили про БпЛА в районі селища Покровського, вектором руху на Павлоград.
Станом на 23:09 БпЛА рухаються:
- в західній частині Сумської області курс західний та південний;
- у північно-східній частині Полтавщини, рухаються у напрямку Миргорода;
- у західній, центральній та північній частинах Миколаївщини, курс північно-західний;
- в районі Іванівка (Одещина), курс західний.
О 00:17 Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ворожих ударних БпЛА.
Дослівно ПС:
- БпЛА з Сумської області у напрямку Полтавщини та Чернігівщини;
- БпЛА на Полтавщині рухаються з півночі у напрямку Миргорода з півночі та сходу, також декілька груп БпЛА на північному-соді рухаються у напрямку Полтави;
- БпЛА з Донецької області на Харківщині у напрямку Харкова;
- БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний;
- БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;
- БпЛА на заході Кіровоградщини, курс західний;
- БпЛА з Одещини на Вінниччину, курс північно-західний;
- БпЛА на Черкащині рухаються на північний захід (Біла Церква), на північний схід (наближаються до Черкас);
- БпЛА на Миколаївщині заходят на Одещину, а також в районі Олександрівки курс західний.
00:19: "БпЛА на межі Полтавської та Дніпропетровської областей у напрямку Дніпра".
1:17: "Щодо руху ударних БпЛА:
1. БпЛА на Чернігівщині, курс західний;
2. Групи БпЛА на Сумщині курс південно-західний у напрямку Київщини, через Чернігівщину та Полтавщину;
3. БпЛА на півночі Харківщини курс південний;
4. БпЛА на Черкащині курс на Полтавщину;
5. БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний;
6. БпЛА в районі Смоліне (Кіровоградська область) курс на північ;
7. БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс на північ та на заході Дніпропетровщини курс на захід;
8. БпЛА на Вінниччині наближаються до Хмельницької області (район Нова Ушиця) курс західний;
9. Декілька груп БпЛА в Чорному морі у напрямку Южного".
2:37: "Оновлення щодо руху ударних БпЛА:
1. БпЛА на сході Чернігівщини, курсом на південь;
2. БпЛА на півдні Чернігівщини з Полтавщини, курс північно-західний;
3. БпЛА з Сумщини на Полтавщину північним та західним курсами;
4. БпЛА у північній частині Полтавщини рухаються у напрямку Полтави, та у напрямку Київщини через Черкащину;
5. БпЛА на півночі Черкаської області у напрямку Білої Церкви;
6. БпЛА в районі Українки у напрямку Київа;
7. БпЛА з Дніпропетровщини у напрямку Полтавщини та Кіровоградщини;
8. БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку;
9. БпЛА рухаються по межі Миколаївської та Одеської областей у північному напрямі;
10. БпЛА в Одеській області у напрямку Вінниччини;
11. БпЛА на межі Тернопільської та Рівненської областей, курс північний".
3:54: "БПЛА продовжують рух:
1. БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом;
2. БпЛА на Чернігівщині рухаються у напрямку Київської області та у напрямку Полтавщини;
3. БпЛА з Черкащини на Кіровоградщину південно-західним курсом;
4. БпЛА з Миколаївщини на Одещину;
5. БпЛА рухаються у напрямку Києва з південного сходу та півночі".
4:46: "БпЛА у напрямку Києва з північного-сходу".
4:52: "БпЛА на півночі Київської області рухаються на захід;
БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом;
БпЛА на Полтавщині курс західний;
БпЛА на півдні Черкащини, курс північний;
БпЛА в районі Южного рухається у північному напрямку".
5:53: "1. БпЛА На сході Київщини курс південно-західний;
БпЛА на Чернігівщині через Київщинукурс південно-західний;
3. З Сумщини на Полтавщину курс південно-західний".
5:55: "Відбій загрози ударних БпЛА для південних областей".
Оновлено: О 6:24 Повітряні сили оголосили відбій загрози російських БпЛА в областях.