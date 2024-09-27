Президент Фінляндії вважає, що Україна стане членом НАТО лише після вступу в ЄС

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Україна спершу повинна стати членом ЄС і лише після цього зможе приєднатись до НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Стубба на Гельсінському безпековому форумі

Деталі: Стубба запитали, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення на вступ до НАТО до кінця року.

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"До кінця року, я думаю, це нереалістично", – відповів фінський президент. Він додав, що вважає запрошення України до НАТО реалістичним у довгостроковій перспективі.

Потім він поділився своєю думкою про те, у якому порядку Україна приєднуватиметься до західних альянсів.

"Я думаю, що своєрідною послідовністю буде: перше – членство у ЄС, друге – членство у НАТО", – додав він.

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За оцінками Стубба, спочатку з Україною будуть узгоджені безпекові домовленості, яких станом на сьогодні укладено із понад 20 країнами, потім Україні слід було б домовитись про двосторонні гарантії безпеки з такими країнами, як США, Британія чи Франція, після чого Україна може стати членом ЄС і лише потім – членом НАТО.

Позицією Фінляндії, наголосив він, є підтримка членства України у НАТО. "Але час повинен бути правильним. Ми усі знаємо, що країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО", – заявив фінський президент.

"Не прив’язуйте усе до отримання запрошення зараз. Це трапиться. Це послідовний процес. Росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вона отримала Фінляндію, вона отримає Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатись до Альянсу", – додав він.

Стубб відкинув припущення, що Росія зможе таким чином війною утримувати Україну від членства у НАТО, оскільки, за його словами, війна рано чи пізно все одно закінчиться.

Попереднія глава МЗС Дмитро Кулеба вважав за можливе запрошення України до НАТО ще до саміту Альянсу у Нідерландах у 2025 році.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає реалістичним прогноз, що Україна може вступити до Євросоюзу до 2030 року.