Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Фінляндії вважає, що Україна стане членом НАТО лише після вступу в ЄС

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 27 вересня 2024, 22:55
Президент Фінляндії вважає, що Україна стане членом НАТО лише після вступу в ЄС
Фото - Getty Images

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Україна спершу повинна стати членом ЄС і лише після цього зможе приєднатись до НАТО. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Стубба на Гельсінському безпековому форумі

Деталі: Стубба запитали, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення на вступ до НАТО до кінця року.

Реклама:

"До кінця року, я думаю, це нереалістично", – відповів фінський президент. Він додав, що вважає запрошення України до НАТО реалістичним у довгостроковій перспективі. 

Потім він поділився своєю думкою про те, у якому порядку Україна приєднуватиметься до західних альянсів.

"Я думаю, що своєрідною послідовністю буде: перше – членство у ЄС, друге – членство у НАТО", – додав він.

РЕКЛАМА:

За оцінками Стубба, спочатку з Україною будуть узгоджені безпекові домовленості, яких станом на сьогодні укладено із понад 20 країнами, потім Україні слід було б домовитись про двосторонні гарантії безпеки з такими країнами, як США, Британія чи Франція, після чого Україна може стати членом ЄС і лише потім – членом НАТО.

Позицією Фінляндії, наголосив він, є підтримка членства України у НАТО. "Але час повинен бути правильним. Ми усі знаємо, що країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО", – заявив фінський президент. 

"Не прив’язуйте усе до отримання запрошення зараз. Це трапиться. Це послідовний процес. Росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вона отримала Фінляндію, вона отримає Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатись до Альянсу", – додав він. 

Стубб відкинув припущення, що Росія зможе таким чином війною утримувати Україну від членства у НАТО, оскільки, за його словами, війна рано чи пізно все одно закінчиться.

Попереднія глава МЗС Дмитро Кулеба вважав за можливе запрошення України до НАТО ще до саміту Альянсу у Нідерландах у 2025 році.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає реалістичним прогноз, що Україна може вступити до Євросоюзу до 2030 року.

ФінляндіяЄСНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Усі новини...
Фінляндія
Зеленський і президент Фінляндії обговорили спільне виробництво дронів
Президент Фінляндії закликав зняти обмеження на удари України по РФ
Спецслужба Фінляндії: Росія може шантажувати заручниками
Останні новини
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина, ще двоє постраждали
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: