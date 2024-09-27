На фронті за добу відбулось 170 боїв – Генштаб

На фронті за добу 27 вересня відбулося 170 бойових зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також армія РФ активна на Куп’янському, Лиманському та Времіївському напрямках.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 27 вересня

Дослівно: "За сьогодні противник завдав по території України 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, більше 70 КАБ), використав для ураження 676 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3700 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог шість разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового.

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На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в дев’яти бойових зіткненнях. Всі атаки поблизу Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок захлинулися.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали сім атак противника поблизу Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка.

Ворог 47 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького отримали жорстку відсіч від наших захисників.

На Курахівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції.

На Времівському напрямку наші війська відбили 11 атак противника поблизу Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки.

Окупанти без успіху спробували провести три атаки на наші позиції на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку було 2 невдалі спроби штурмувати позиції українських воїнів.