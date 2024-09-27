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На фронте за сутки 170 произошло боев – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 27 сентября 2024, 23:14
На фронте за сутки 170 произошло боев – Генштаб
Фото Александра Сайковского 241 НЦ МП ВМС ВСУ

На фронте за сутки 27 сентября произошло 170 боевых столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также армия РФ активна на Купянском, Лиманском и Времеевском направлениях.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 27 сентября

Дословно: "За сегодня противник нанес по территории Украины 66 авиационных ударов (задействовал, в частности, более 70 КАБ), использовал для поражения 676 дронов-камикадзе. Осуществил более 3700 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал неподалеку Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового.

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На Краматорском направлении активность врага вылилась в девяти боевых столкновениях. Все атаки вблизи Григорьевки, Предтечино, Часового Яра, Белой Горы и Ступочек захлебнулись.

На Торецком направлении наши войска отбивали семь атак противника вблизи Торецка, Щербановки и Нью-Йорка.

Враг 47 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидово и Новоторецкого получили жесткий отпор от наших защитников.

На Кураховском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции.

На Времовском направлении наши войска отбили 11 атак противника вблизи Угледара, Богоявленки, Водяного и Катериновки.

Оккупанты без успеха попытались провести три атаки на наши позиции на Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Роботино и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении было 2 неудачные попытки штурмовать позиции украинских воинов.

Генштаббоевые действиявойна
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