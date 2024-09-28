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Через ураган у США загинуло понад 40 осіб

Ольга Глущенко Субота, 28 вересня 2024, 06:22
Через ураган у США загинуло понад 40 осіб
після шторму у Флориді, фото: Getty Images via AFP

Кількість жертв урагану "Хелена" сягнула щонайменше 44 осіб у п'яти штатах: Флорида, Джорджія, Північна Кароліна, Південна Кароліна і Вірджинія.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Зокрема, кількість жертв урагану "Хелена" у Південній Кароліні становить 19 осіб.

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Більшість з цих людей загинула від падіння дерев.

Щонайменше 15 людей загинули в Джорджії від причин, також пов'язаних з ураганом "Хелена".

Зокрема, серед загиблих у Джорджії – 27-річна мати і її 1-місячні близнюки.

СШАпогодастихійне лихо
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