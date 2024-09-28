Из-за урагана в США погибло более 40 человек
Суббота, 28 сентября 2024, 06:22
Количество жертв урагана "Хелена" достигло по меньшей мере 44 человек в пяти штатах: Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния.
Источник: The Associated Press
Детали: Количество жертв урагана "Хелена" в Южной Каролине составляет 19 человек.
Реклама:
Большинство из этих людей погибли от падения деревьев.
По меньшей мере 15 человек погибли в Джорджии от причин, также связанных с ураганом "Хелена".
В частности, среди погибших в Джорджии - 27-летняя мать и ее 1-месячные близнецы.