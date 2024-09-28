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Из-за урагана в США погибло более 40 человек

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 сентября 2024, 06:22
Из-за урагана в США погибло более 40 человек
после шторма во Флориде, фото: Getty Images via AFP

Количество жертв урагана "Хелена" достигло по меньшей мере 44 человек в пяти штатах: Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния.

Источник: The Associated Press

Детали: Количество жертв урагана "Хелена" в Южной Каролине составляет 19 человек.

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Большинство из этих людей погибли от падения деревьев.

По меньшей мере 15 человек погибли в Джорджии от причин, также связанных с ураганом "Хелена".

В частности, среди погибших в Джорджии - 27-летняя мать и ее 1-месячные близнецы.

СШАпогодастихийное бедствие
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