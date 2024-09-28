ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера "Хезболли"

ЦАХАЛ офіційно оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок учорашнього авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту.

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: Зазначається, що Насралла, лідер "Хезболли" та один з її засновників, був ліквідований разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту "Хезболли", та іншими командирами "Хезболли".

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Дослівно: "Після отримання точних розвідувальних даних від ЦАХАЛу та ізраїльських служб безпеки, винищувачі ЦАХАЛу завдали цілеспрямованого удару по центральній штаб-квартирі терористичної організації "Хезболла", яка була розташована під землею під житловим будинком в районі Дахіе в Бейруті.

Удар був нанесений в той час, коли вище командування "Хезболли" керувало зі штаб-квартири і здійснювало терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль".

Оновлено: "Хезболла" підтвердила смерть Насралли.

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Довідково: Насралла був на посаді генерального секретаря "Хезболли" 32 роки.

Він був відповідальним за керівництво і здійснення терористичних атак по всьому світу, в яких були вбиті цивільні.

Насралла був центральною особою, яка приймала рішення, і стратегічним лідером організації.

Терористична організація "Хезболла" приєдналася до ХАМАС у війні проти Ізраїлю 8 жовтня.