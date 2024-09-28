Вертоліт із російськими пілотами розбився у Пакистані, шестеро загиблих – ЗМІ
Субота, 28 вересня 2024, 15:25
Щонайменше шестеро людей загинули під час аварії чартерного вертольота на півночі Пакистану в суботу.
Джерело: Reuters із посиланням на співрозмовників у органах безпеки
Деталі: Два джерела сказали, що вертоліт був зафрахтований приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва.
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Він розбився невдовзі після зльоту в неспокійному районі Північного Вазиристану поблизу афганського кордону.
На борту перебувало близько 14 пасажирів, включаючи російських пілотів, повідомили джерела, додавши, що ще вісім осіб отримали поранення і були госпіталізовані в лікарні.