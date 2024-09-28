Вертолет с российскими пилотами разбился в Пакистане, шестеро погибших - СМИ
Суббота, 28 сентября 2024, 15:25
По меньшей мере шесть человек погибли при крушении чартерного вертолета на севере Пакистана в субботу.
Источник: Reuters со ссылкой на собеседников в органах безопасности
Детали: Два источника сказали, что вертолет был зафрахтован частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва.
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Он разбился вскоре после взлета в неспокойном районе Северного Вазиристана вблизи афганской границы.
На борту находилось около 14 пассажиров, включая российских пилотов, сообщили источники, добавив, что еще восемь человек получили ранения и были госпитализированы в больницу.