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Вертолет с российскими пилотами разбился в Пакистане, шестеро погибших - СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 28 сентября 2024, 15:25
Вертолет с российскими пилотами разбился в Пакистане, шестеро погибших - СМИ
российский вертолет, иллюстративное фото: риа новости

По меньшей мере шесть человек погибли при крушении чартерного вертолета на севере Пакистана в субботу.

Источник: Reuters со ссылкой на собеседников в органах безопасности

Детали: Два источника сказали, что вертолет был зафрахтован частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва.

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Он разбился вскоре после взлета в неспокойном районе Северного Вазиристана вблизи афганской границы.

На борту находилось около 14 пассажиров, включая российских пилотов, сообщили источники, добавив, что еще восемь человек получили ранения и были госпитализированы в больницу.

Росcияавиа
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