На довиборах у Чехії перемогла партія експрем’єра, але коаліція зберегла більшість

За підсумками переобрання третини складу Сенату Чехії у двох турах виборів 20-21 та 27-28 вересня урядова коаліція п’яти партій зберігає більшість, але партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO покращила результат.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Novinky

Деталі: За попередніми підрахунками, рух ANO Бабіша отримав загалом вісім із 27 місць у Сенаті, які переобирали на останніх виборах – два в першому турі й шість у другому. Це найбільший результат для окремої партії.

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У такому разі ANO разом із Соціал-демократичною партією Чехії матимуть 13 сенаторів замість нинішніх шести.

Водночас п’ять партій урядової коаліції Чехії здобули 15 сенаторів, що дозволить їй зберегти більшість у верхній палаті парламенту.

Найбільше мандатів отримала партія ODS прем’єра Петра Фіали – шість, п’ять мандатів – у руху "Мери та незалежні", два – у християнських демократів KDU-ČSL, а у ліберал-консерваторів TOP 09 опинився один мандат.

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Чеські комуністи, які на регіональних виборах у складі лівого блоку показали гарний результат, не змогли завести свого кандидата до Сенату.

Натомість до парламенту вперше потрапить ультраправа популістська партія "Присяга" (Přísaha), чий лідер Роберт Шлахт переміг у Бржецлаві й стане сенатором.

Прем’єр Чехії Петр Фіала після публікації перших результатів довиборів до Сенату вже встиг заявити, що урядова коаліція перемогла опозицію.

Що передувало: 20-21 вересня в Чехії відбулись регіональні вибори та переобрання третини Сенату (верхньої палати парламенту), в результаті чого перемогу здобула партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO.

Більше про те, чому проукраїнська коаліція Чехії може втратити владу, читайте в матеріалі "ЄвроПравди".