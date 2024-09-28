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На довыборах в Чехии победила партия экс-премьера, но коалиция сохранила большинство

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 28 сентября 2024, 19:08
На довыборах в Чехии победила партия экс-премьера, но коалиция сохранила большинство
флаг Чехии, иллюстративное фото Getty Images

По итогам переизбрания трети состава Сената Чехии в двух турах выборов 20-21 и 27-28 сентября правительственная коалиция пяти партий сохраняет большинство, но партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO улучшила результат.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Novinky

Детали: По предварительным подсчетам, движение ANO Бабиша получило всего восемь из 27 мест в Сенате, которые переизбирали на последних выборах – два в первом туре и шесть во втором. Это самый большой результат для отдельной партии.

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В таком случае ANO вместе с Социал-демократической партией Чехии будут иметь 13 сенаторов вместо нынешних шести.

В то же время пять партий правительственной коалиции Чехии получили 15 сенаторов, что позволит ей сохранить большинство в верхней палате парламента.

Больше всего мандатов получила партия ODS премьера Петра Фиалы – шесть, пять мандатов – у движения "Мэры и независимые", два – у христианских демократов KDU-ČSL, а у либерал-консерваторов TOP 09 оказался один мандат.

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Чешские коммунисты, которые на региональных выборах в составе левого блока показали хороший результат, не смогли завести своего кандидата в Сенат.

Зато в парламент впервые попадет ультраправая популистская партия "Присяга" (Přísaha), чей лидер Роберт Шлахт победил в Бржецлаве и станет сенатором.

Премьер Чехии Петр Фиала после публикации первых результатов довыборов в Сенат уже успел заявить, что правительственная коалиция победила оппозицию.

Что предшествовало: 20-21 сентября в Чехии состоялись региональные выборы и переизбрание трети Сената (верхней палаты парламента), в результате чего победу одержала партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO.

Больше о том, почему проукраинская коалиция Чехии может потерять власть, читайте в материале "ЕвроПравды".

Чехиявиборы
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