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"Енергоатом" запевняє, що активно допомагав викривати свого топменеджера

Катерина ТищенкоСубота, 28 вересня 2024, 19:29
Енергоатом запевняє, що активно допомагав викривати свого топменеджера
Олександр Скопич, фото: Юрій Ніколов у Facebook

НАЕК "Енергоатом" заявляє, що директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича затримали за активної участі представників компанії, і вона й надалі сприятиме слідчим.

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Одним із пріоритетів АТ "НАЕК "Енергоатом" є забезпечення дотримання норм чинного законодавства, зокрема в компанії діє політика нульової толерантності до корупції. І це стосується не тільки внутрішніх питань компанії, а й поведінки працівників поза межами службової діяльності.

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Завдяки злагодженій роботі правоохоронців та активної участі представників "Енергоатома" було затримано одного із працівників компанії під час отримання неправомірної вигоди.

Затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм зв'язкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією.

Наразі тривають слідчі дії. "Енергоатом" і надалі сприятиме слідчим у проведенні якомога швидшого та неупередженого розслідування".

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Що передувало: У суботу Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому" Олександра Скопича.

ЕнергоатомСБУкорупція
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