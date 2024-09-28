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"Энергоатом" уверяет, что активно помогал разоблачать своего топ-менеджера

Катерина ТищенкоСуббота, 28 сентября 2024, 19:29
Энергоатом уверяет, что активно помогал разоблачать своего топ-менеджера
Александр Скопич, фото: Юрий Николов в Facebook

НАЭК "Энергоатом" заявляет, что директора по контрольно-ревизионной работе Александра Скопича задержали при активном участии представителей компании, и она и в дальнейшем будет способствовать следователям.

Источник: "Энергоатом"

Дословно: "Одним из приоритетов АО "НАЭК "Энергоатом" является обеспечение соблюдения норм действующего законодательства, в частности в компании действует политика нулевой толерантности к коррупции. И это касается не только внутренних вопросов компании, но и поведения работников за пределами служебной деятельности.

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Благодаря слаженной работе правоохранителей и активного участия представителей "Энергоатома" был задержан один из работников компании во время получения неправомерной выгоды.

Задержанный способствовал в решении вопроса в другой компании благодаря своим связям и выступил посредником между подрядчиком и другой компанией.

Сейчас продолжаются следственные действия. "Энергоатом" и в дальнейшем будет способствовать следователям в проведении как можно более быстрого и беспристрастного расследования".

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Что предшествовало: В субботу Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома" Александра Скопича.

ЭнергоатомСБУкоррупция
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