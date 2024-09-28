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Росіяни запустили по Україні "Шахеди"

Катерина ТищенкоСубота, 28 вересня 2024, 22:06
Росіяни запустили по Україні Шахеди
ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Сумщини в західному напрямку, а також з півдня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:37 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.

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Станом на 21:57 група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухається в західному напрямку.

О 22:53 Повітряні сили повідомили про чергову групу ворожих БпЛА на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини.

О 23:43 з'явилося повідомлення про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини та Миколаївщини. При цьому на Сумщині тривогу скасували.

Шахедбезпілотники
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