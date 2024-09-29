Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне запускали по Украине "Шахеды"

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 03:22
Россияне запускали по Украине Шахеды
иллюстрация Getty Images

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" с Сумщины в западном направлении, а также с юга.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:37 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.

Реклама:

По состоянию на 21:57 группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движется в западном направлении.

В 22:53 Воздушные силы сообщили об очередной группе вражеских БпЛА на Херсонщине - в направлении Николаевщины.

В 23:43 появилось сообщение об очередной группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей. При этом на Сумщине тревогу отменили.

РЕКЛАМА:

По состоянию на 00:20 29 сентября БпЛА типа "Shahed" наблюдается в Сумской области, направление движения на Полтавщину.

Дословно Воздушные силы в 1:16: "Сейчас несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, курс северо-западный".

1:48: "Ударные БпЛА „Shahed" в Одесской области движутся в северо-западном направлении. Угроза для Винницкой области".

2:28: "Сейчас несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях, курс постоянно меняется".

Обновлено: В 3:21 Воздушные силы объявили отбой угрозы по ударным БпЛА.

Шахедбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Пентагоне обсуждают возможность переноса «Рамштайна» в Германии

Генштаб: На фронте за сутки произошло 142 столкновения, самое горячее – на Кураховском направлении

Опрос NYT: Харрис улучшает позиции среди избирателей США

Российские производители и предатели: Зеленский ввел в действие новые санкци

WP: Харрис просила Зеленского выбрать преемника, если его убьют или захватят в плен

Байден отложил поездку на "Рамштайн" в Германии

Все новости...
Шахед
В Одесской области работает ПВО – СМИ
Россияне дважды ударили по больнице в Сумах: шестеро погибших
Над Украиной сбиты две ракеты и 69 "Шахедов"
Последние новости
01:21
Во Франции ожидаемо провалили объявление вотума недоверия новому премьеру
00:51
В Пентагоне обсуждают возможность переноса «Рамштайна» в Германии
00:33
Военные США предоставили Конгрессу список оружия, о котором неоднократно просила Украина – CNN
00:19
обновляетсяРоссияне запустили ударные беспилотники с юга
23:50
Что делать, если болит горло: причины, лечение и виды боли
23:41
Минфин привлек с продажи облигаций рекордные 30 миллиардов
23:31
Консул: Привлеченные к Украинскому легиону смогут без проблем пересекать границу
23:23
Генштаб: На фронте за сутки произошло 142 столкновения, самое горячее – на Кураховском направлении
23:01
Антимонопольный комитет на 10 миллионов оштрафовал две фирмы за сговоры
22:58
Опрос NYT: Харрис улучшает позиции среди избирателей США
Все новости...
Реклама:
Реклама: