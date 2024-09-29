Росіяни запускали по Україні "Шахеди"

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Сумщини в західному напрямку, а також з півдня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:37 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.

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Станом на 21:57 група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухається в західному напрямку.

О 22:53 Повітряні сили повідомили про чергову групу ворожих БпЛА на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини.

О 23:43 з'явилося повідомлення про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини та Миколаївщини. При цьому на Сумщині тривогу скасували.

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Станом на 00:20 29 вересня БпЛА типу "Shahed" спостерігається у Сумській області, напрямок руху на Полтавщину.

Дослівно Повітряні сили о 1:16: "Наразі декілька груп ударних БпЛА спостерігаються в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, курс північно-західний".

1:48: "Ударні БпЛА "Shahed" в Одеській області рухаються у північно-західному напрямку. Загроза для Вінниччини".

2:28: "Наразі декілька груп ударних БпЛА спостерігаються в Вінницькій, Кіровоградській та Одеській областях, курс постійно змінюється".

Оновлено: О 3:21 Повітряні сили оголосили відбій загрози по ударних БпЛА.