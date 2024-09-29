Росіяни запускали по Україні "Шахеди"
Неділя, 29 вересня 2024, 03:22
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Сумщини в західному напрямку, а також з півдня.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 21:37 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.
Реклама:
Станом на 21:57 група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухається в західному напрямку.
О 22:53 Повітряні сили повідомили про чергову групу ворожих БпЛА на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини.
О 23:43 з'явилося повідомлення про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини та Миколаївщини. При цьому на Сумщині тривогу скасували.
РЕКЛАМА:
Станом на 00:20 29 вересня БпЛА типу "Shahed" спостерігається у Сумській області, напрямок руху на Полтавщину.
Дослівно Повітряні сили о 1:16: "