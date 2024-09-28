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Лавров взявся погрожувати ядерною зброєю з трибуни ООН

Катерина ТищенкоСубота, 28 вересня 2024, 22:55
Лавров взявся погрожувати ядерною зброєю з трибуни ООН
Сергій Лавров, фото Getty Images

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав "самогубними" спроби воювати до перемоги з "ядерною державою" РФ.

Джерело: Лавров на засіданні Генасамблеї ООН і на пресконференції, передають російські державні агенції ТАСС і РИА Новости

Деталі: Лавров з трибуни ООН заявив про безглуздість нібито "самовбивчих спроб" воювати до перемоги з ядерною державою, якою є Росія.

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Він також сказав, що рішення Заходу щодо застосування озброєнь углиб Росії покажуть, як там почули заяви правителя країни-агресора Володимира Путіна про ядерну доктрину.

Заяви ж президента України Володимира Зеленського про плани РФ атакувати українські атомні електростанції Лавров назвав "експромтами, що погано виходять".

Він також звинуватив Зеленського в тому, що той нібито хоче прямого залучення в бойові дії країн НАТО.

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Коментуючи висловлювання кандидата в президенти США Дональда Трампа нібито про готовність припинити війну в Україні, Лавров заявив: "Ми будемо раді будь-яким ініціативам, які приведуть до врегулювання, усунувши першопричини кризи".

Передісторія:

  • 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. 
  • У відповідь на це у ЄС заявили, що нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн – ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.
  • 24 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази про наміри Росії вдарити по трьох АЕС напередодні зими.

Лавровядерна зброяРосіявійна
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