Лавров взявся погрожувати ядерною зброєю з трибуни ООН
Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав "самогубними" спроби воювати до перемоги з "ядерною державою" РФ.
Джерело: Лавров на засіданні Генасамблеї ООН і на пресконференції, передають російські державні агенції ТАСС і РИА Новости
Деталі: Лавров з трибуни ООН заявив про безглуздість нібито "самовбивчих спроб" воювати до перемоги з ядерною державою, якою є Росія.
Він також сказав, що рішення Заходу щодо застосування озброєнь углиб Росії покажуть, як там почули заяви правителя країни-агресора Володимира Путіна про ядерну доктрину.
Заяви ж президента України Володимира Зеленського про плани РФ атакувати українські атомні електростанції Лавров назвав "експромтами, що погано виходять".
Він також звинуватив Зеленського в тому, що той нібито хоче прямого залучення в бойові дії країн НАТО.
Коментуючи висловлювання кандидата в президенти США Дональда Трампа нібито про готовність припинити війну в Україні, Лавров заявив: "Ми будемо раді будь-яким ініціативам, які приведуть до врегулювання, усунувши першопричини кризи".
Передісторія:
- 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.
- У відповідь на це у ЄС заявили, що нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн – ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.
- 24 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази про наміри Росії вдарити по трьох АЕС напередодні зими.