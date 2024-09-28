Лавров взявся погрожувати ядерною зброєю з трибуни ООН

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав "самогубними" спроби воювати до перемоги з "ядерною державою" РФ.

Джерело: Лавров на засіданні Генасамблеї ООН і на пресконференції, передають російські державні агенції ТАСС і РИА Новости

Деталі: Лавров з трибуни ООН заявив про безглуздість нібито "самовбивчих спроб" воювати до перемоги з ядерною державою, якою є Росія.

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Він також сказав, що рішення Заходу щодо застосування озброєнь углиб Росії покажуть, як там почули заяви правителя країни-агресора Володимира Путіна про ядерну доктрину.

Заяви ж президента України Володимира Зеленського про плани РФ атакувати українські атомні електростанції Лавров назвав "експромтами, що погано виходять".

Він також звинуватив Зеленського в тому, що той нібито хоче прямого залучення в бойові дії країн НАТО.

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Коментуючи висловлювання кандидата в президенти США Дональда Трампа нібито про готовність припинити війну в Україні, Лавров заявив: "Ми будемо раді будь-яким ініціативам, які приведуть до врегулювання, усунувши першопричини кризи".

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