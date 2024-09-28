Лавров взялся угрожать ядерным оружием с трибуны ООН

Глава МИД России Сергей Лавров назвал "самоубийственными" попытки воевать до победы с "ядерной державой" РФ.

Источник: Лавров на заседании Генассамблеи ООН и на пресс-конференции, передают российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости

Детали: Лавров с трибуны ООН заявил о бессмысленности якобы "самоубийственных попыток" воевать до победы с ядерной державой, которой является Россия.

Реклама:

Он также сказал, что решения Запада по применению вооружений вглубь России покажут, как там услышали заявления правителя страны-агрессора Владимира Путина о ядерной доктрине.

Заявления же президента Украины Владимира Зеленского о планах РФ атаковать украинские атомные электростанции Лавров назвал "плохо получающимися экспромтами".

Он также обвинил Зеленского в том, что тот якобы хочет прямого вовлечения в боевые действия стран НАТО.

РЕКЛАМА:

Комментируя высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа якобы о готовности прекратить войну в Украине, Лавров заявил: "Мы будем рады любым инициативам, которые приведут к урегулированию, устранив первопричины кризиса".

Предыстория: