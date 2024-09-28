Лавров взялся угрожать ядерным оружием с трибуны ООН
Глава МИД России Сергей Лавров назвал "самоубийственными" попытки воевать до победы с "ядерной державой" РФ.
Источник: Лавров на заседании Генассамблеи ООН и на пресс-конференции, передают российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости
Детали: Лавров с трибуны ООН заявил о бессмысленности якобы "самоубийственных попыток" воевать до победы с ядерной державой, которой является Россия.
Он также сказал, что решения Запада по применению вооружений вглубь России покажут, как там услышали заявления правителя страны-агрессора Владимира Путина о ядерной доктрине.
Заявления же президента Украины Владимира Зеленского о планах РФ атаковать украинские атомные электростанции Лавров назвал "плохо получающимися экспромтами".
Он также обвинил Зеленского в том, что тот якобы хочет прямого вовлечения в боевые действия стран НАТО.
Комментируя высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа якобы о готовности прекратить войну в Украине, Лавров заявил: "Мы будем рады любым инициативам, которые приведут к урегулированию, устранив первопричины кризиса".
Предыстория:
- 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.
- В ответ на это, в ЕС заявили, что новые угрозы Путина о применении ядерного оружия против неядерных стран – еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию ЕС относительно продолжения поддержки Украины.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил угрозы Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.
- 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет доказательства о намерениях России ударить по трем АЭС накануне зимы.