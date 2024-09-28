Скандал на Львівщині: в Україні перевірять усі заклади цілодобового проживання дітей

Національна соціальна сервісна служба проведе перевірки в усіх закладах цілодобового проживання дітей з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав.

Джерело: міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Пряма мова: "Повідомлення про можливі факти насильства, яке відбулося в одній із спеціальних шкіл на Львівщині, шокує. І очевидно, потрібно встановити всі обставини і притягнути до відповідальності усіх винуватих. Дякую Офісу омбудсмана та Нацсоцслужбі, що оперативно зреагували на сигнал. Усі діти мають навчатися і зростати в безпечному просторі.

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В зв'язку з тим, я доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх таких закладах, де цілодобово живуть діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав. Для цього служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей".

Деталі: Жолнович також закликала збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи і спеціальні класи в загальних школах, "щоб за освітньою послугою не треба було звертатися далеко від дому, і щоб вона не надавалася з необхідністю проживати весь час в школі".

Що передувало: 28 вересня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про результати моніторингового візиту до одного з навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині. Діти, які перебувають у закладі, засвідчили, що регулярно потерпали від сексуального, фізичного та психологічного насилля.

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за сексуальне насилля – частина 3 статті 153 Кримінального кодексу України.