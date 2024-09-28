Скандал на Львовщине: в Украине проверят все заведения круглосуточного проживания детей

Национальная социальная сервисная служба проведет проверки во всех учреждениях круглосуточного проживания детей с целью выявления возможных фактов насилия в отношении них или нарушения других прав.

Источник: министр социальной политики Оксана Жолнович

Прямая речь: "Сообщение о возможных фактах насилия, которое произошло в одной из специальных школ на Львовщине, шокирует. И очевидно, нужно установить все обстоятельства и привлечь к ответственности всех виновных. Спасибо Офису омбудсмена и Нацсоцслужбе, что оперативно среагировали на сигнал. Все дети должны учиться и расти в безопасном пространстве.

Реклама:

В связи с тем, я поручила Нацсоцслужбе провести проверки во всех таких заведениях, где круглосуточно живут дети, с целью выявления возможных фактов насилия в отношении них или нарушения других прав. Для этого служба разработала специальный опросник, чтобы экологическим способом выявлять такие нарушения, не травмируя чувства детей".

Детали: Жолнович также призвала увеличивать количество семейных форм воспитания в общинах и развивать инклюзивные классы и специальные классы в общих школах, "чтобы за образовательной услугой не надо было обращаться далеко от дома, и чтобы она не предоставлялась с необходимостью проживать все время в школе".

Что предшествовало: 28 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о результатах мониторингового визита в один из учебно-реабилитационных центров на Львовщине. Дети, которые находятся в заведении, сказали, что регулярно страдали от сексуального, физического и психологического насилия.

РЕКЛАМА:

Правоохранители начали уголовное производство за сексуальное насилие - часть 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины.