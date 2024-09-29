Генштаб: Основні наступальні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку

За даними Генштабу, станом на вечір суботи росіяни основні наступальні зусилля зосереджують на Покровському напрямку, також активно атакують на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Дослівно: "Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках".

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Деталі: Станом на 22 годину 28 вересня відбулося 136 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку російські терористи один раз безуспішно штурмували позиції українських підрозділів у районі Тихого. При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією, склали 45 осіб вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, чотири автомобілі та одиницю спеціальної техніки. Також захисники пошкодили танк, дві артилерійські системи та три автомобілі окупантів.

14 разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Лозове та Табаївка підрозділи Сил оборони відбили 11 атак. Триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Вишневого.

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На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 22 рази атакували українських захисників у районах шести різних населених пунктів. Два боєзіткнення поблизу Невського досі тривають.

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити українських захисників з позицій в районах Верхньокам’янського та Виїмки на Сіверському напрямку. Тривають бої.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись вперед у районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки. Два боєзіткнення поблизу Часового Яру продовжуються. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку, де окупанти сім разів атакували українські позиції, п’ять боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Торецька та Неліпівки.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку. Тут за добу агресор 34 рази атакував українські позиції. В районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки відбулося понад половина від усіх боєзіткнень. П’ять боєзіткнень тривають досі.

На Курахівському напрямку загарбники на вечір минулої доби зробили вісім спроб просунутися вперед. Дві атаки продовжуються. В основному бої тривають біля Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника.

Складна ситуація на Времівському напрямку, де в суботу агресор 15 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Вугледара, Водяного та Катеринівки. Триває вісім боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку, неподалік Роботиного, відбито один штурм російських загарбників.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безуспішні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.