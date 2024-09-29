Генштаб: Основные наступательные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении

По данным Генштаба, по состоянию на вечер субботы россияне основные наступательные усилия сосредотачивают на Покровском направлении, также активно атакуют на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Дословно: "Ситуация на Покровском направлении остается напряженной - враг сосредоточивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях".

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Детали: По состоянию на 22 часа 28 сентября произошло 136 боевых столкновений.

На Харьковском направлении российские террористы один раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Тихого. При этом потери оккупантов, по имеющейся информации, составили 45 человек убитыми и ранеными, уничтожена боевая бронированная машина, четыре автомобиля и единица специальной техники. Также защитники повредили танк, две артиллерийские системы и три автомобиля оккупантов.

14 раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Лозовое и Табаевка подразделения Сил обороны отбили 11 атак. Продолжается три боестолкновения вблизи Стельмаховки и Вишневого.

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На Лиманском направлении за сегодня российские войска 22 раза атаковали украинских защитников в районах шести различных населенных пунктов. Два боестолкновения вблизи Невского до сих пор продолжаются.

Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить украинских защитников с позиций в районах Верхнекаменского и Выемки на Северском направлении. Продолжаются бои.

На Краматорском направлении украинские воины отбили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра, Калиновки и Курдюмовки. Два боестолкновения вблизи Часового Яра продолжаются. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении, где оккупанты семь раз атаковали украинские позиции, пять боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Торецка и Нелиповки.

Основные усилия враг и дальше прикладывает на Покровском направлении. Здесь за сутки агрессор 34 раза атаковал украинские позиции. В районах Селидово, Новоторецка, Николаевки и Мариновки произошло более половины от всех боестолкновений. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении захватчики на вечер минувших суток предприняли восемь попыток продвинуться вперед. Две атаки продолжаются. В основном бои продолжаются возле Цукурино, Георгиевки, Катериновки и Горняка.

Сложная ситуация на Времовском направлении, где в субботу агрессор 15 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Угледара, Водяного и Катериновки. Продолжается восемь боестолкновений.

На Ореховском направлении, неподалеку Роботино, отбит один штурм российских захватчиков.

На Приднепровском направлении враг совершил три безуспешные попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.