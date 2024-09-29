У низці регіонів Росії пролунали вибухи, спалахнули пожежі

За даними російських пабліків, у Єйську Краснодарського краю РФ біля військового містечка пролунали вибухи. Крім Краснодарського краю, вибухи були у Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях.

Джерело: російські телеграм-канали Astra, Shot, російські губернатори

Деталі: У повідомленні Astra зазначпається, що в Єйську біля військового містечка пролунали вибухи.

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Дослівно Astra: "Імовірно, по області вдарили безпілотники".

"Користувачі у групах Єйська і Краснодарського краю розповідають про вибухи, що пролунали біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ РФ – там базується 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ".

Деталі: Про можливу атаку також ідеться у російських провоєнних пабліках.

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Наприклад, стверджується, що кілька БпЛА рухалися з боку Білосарайської коси в напрямку Єйська/Приморсько-Ахтарська. Нібито в напрямку енергетичних і стратегічно важливих військових об'єктів у Волгоградській, Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській і Саратовській областях, а також на Кубані і в Ставропіллі рухаються БпЛА ЗСУ, сумарно, від 70 до 150.

Крім того, у Цимлянську Ростовської області теж повідомляли про вибухи.

Губернатор Краснодарського краю заявив, що в селі Шабельське Щербинівського району нібито придушений силами РЕБ дрон при падінні врізався в дерево і вибухнув, внаслідок чого в будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, уламки пошкодили автомобіль.

Губернатор Ростовської області повідомив, що в Азовському районі сили ППО нібито знищили 4 безпілотники.

За словами губернатора Воронезької області, у Воронежі нібито впало кілька збитих БпЛА, внаслідок чого виникли пожежі. Місцеві жителі повідомили, що чули щонайменше 10 вибухів.

Пізніше пабліки повідомили про нові вибухи у Воронежі, а також про вибухи і пожежі у Волгоградській області.

Губернатор Ростовської області заявив про 18 нібито збитих дронів над регіоном.