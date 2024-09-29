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В ряде регионов России прогремели взрывы, вспыхнули пожары

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 04:50
В ряде регионов России прогремели взрывы, вспыхнули пожары
пожар в Воронежской области, фото: Shot

По данным российских пабликов, в Ейске Краснодарского края РФ возле военного городка прогремели взрывы. Кроме Краснодарского края, взрывы были в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях.

Источник: российские телеграм-каналы Astra, Shot, российские губернаторы

Детали: В сообщении Astra отмечается, что в Ейске возле военного городка прогремели взрывы.

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Дословно Astra: "Вероятно, по области ударили беспилотники".

"Пользователи в группах Ейска и Краснодарского края рассказывают о взрывах, прогремевших возле военного городка, где также расположен аэродром ВМФ РФ - там базируется 859-й Центр боевого применения и переобучения летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ".

Детали: О возможной атаке также говорится в российских провоенных пабликах.

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Например, утверждается, что несколько БпЛА двигались со стороны Белосарайской косы в направлении Ейска/Приморско-Ахтарска. Якобы в направлении энергетических и стратегически важных военных объектов в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, а также на Кубани и в Ставрополье движутся БпЛА ВСУ, суммарно, от 70 до 150.

Кроме того, в Цимлянске Ростовской области тоже сообщали о взрывах.

Губернатор Краснодарского края заявил, что в селе Шабельское Щербиновского района якобы подавленный силами РЭБ дрон при падении врезался в дерево и взорвался, в результате чего в стоящем поблизости доме выбило окна и двери, обломки повредили автомобиль.

Губернатор Ростовской области сообщил, что в Азовском районе силы ПВО якобы уничтожили 4 беспилотника.

По словам губернатора Воронежской области, в Воронеже якобы упало несколько сбитых БпЛА, в результате чего возникли пожары. Местные жители сообщили, что слышали по меньшей мере 10 взрывов.

Позже паблики сообщили о новых взрывах в Воронеже, а также о взрывах и пожарах в Волгоградской области.

Губернатор Ростовской области заявил о 18 якобы сбитых дронов над регионом.

Росcиябеспилотникивзрыв
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