У Запоріжжі пролунали вибухи

Вранці 29 вересня під час повітряної тривоги у Запоріжжі було чутно звуки вибухів.

Джерело: Суспільне Запоріжжя, голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: О 5:24 Суспільне повідомило, що в Запоріжжі було чутно звуки вибуху.

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Раніше Федоров попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Оновлено: Згодом у Запоріжжі знову пролунала серія вибухів.

Федоров повідомив про вибухи в Запорізькій області.

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Близько 7 ранку в Запоріжжі знову пролунали вибухи.