У Запоріжжі пролунали вибухи
Неділя, 29 вересня 2024, 05:28
Вранці 29 вересня під час повітряної тривоги у Запоріжжі було чутно звуки вибухів.
Джерело: Суспільне Запоріжжя, голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: О 5:24 Суспільне повідомило, що в Запоріжжі було чутно звуки вибуху.
Реклама:
Раніше Федоров попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.
Оновлено: Згодом у Запоріжжі знову пролунала серія вибухів.
Федоров повідомив про вибухи в Запорізькій області.
РЕКЛАМА:
Близько 7 ранку в Запоріжжі знову пролунали вибухи.