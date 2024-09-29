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В Запорожье прогремели взрывы

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 05:28
В Запорожье прогремели взрывы
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Утром 29 сентября во время воздушной тревоги в Запорожье были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне Запорожье, глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: В 5:24 Суспільне сообщило, что в Запорожье были слышны звуки взрыва.

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Ранее Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (УАБов) по Запорожской области.

Обновлено: Впоследствии в Запорожье снова прогремела серия взрывов.

Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

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Около 7 утра в Запорожье снова прогремели взрывы.

Запорожьевзрыв
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