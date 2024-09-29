В Запорожье прогремели взрывы

Утром 29 сентября во время воздушной тревоги в Запорожье были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне Запорожье, глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: В 5:24 Суспільне сообщило, что в Запорожье были слышны звуки взрыва.

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Ранее Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (УАБов) по Запорожской области.

Обновлено: Впоследствии в Запорожье снова прогремела серия взрывов.

Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

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Около 7 утра в Запорожье снова прогремели взрывы.