Росія у війні проти України втратила ще 1170 солдатів

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1170 військових, 9 танків і 62 артсистеми.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали:

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