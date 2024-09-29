Росія у війні проти України втратила ще 1170 солдатів
Неділя, 29 вересня 2024, 07:48
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1170 військових, 9 танків і 62 артсистеми.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 651810 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8869 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17476 (+38) од,
- артилерійських систем – 18795 (+62) од,
- РСЗВ – 1204 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 962 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16186 (+93) од,
- крилатих ракет ‒ 2610 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84) од,
- спеціальної техніки ‒ 3297 (+6) од.