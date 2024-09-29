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Россия в войне против Украины потеряла еще 1170 солдат

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 07:48
Россия в войне против Украины потеряла еще 1170 солдат
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1170 военных, 9 танков и 62 артсистемы.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 651810 (+1170) человек,
  • танков ‒ 8869 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17476 (+38) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 18795 (+62) ед,
  • РСЗО ‒ 1204 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 962 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 369 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 16186 (+93) ед,
  • крылатых ракет ‒ 2610 (+0) ед,
  • кораблей/катеров ‒28 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 25495 (+84) ед,
  • специальной техники ‒ 3297 (+6) ед.

Росcияпотери в войневойна
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