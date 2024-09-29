Россия в войне против Украины потеряла еще 1170 солдат
Воскресенье, 29 сентября 2024, 07:48
За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1170 военных, 9 танков и 62 артсистемы.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.24 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 651810 (+1170) человек,
- танков ‒ 8869 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17476 (+38) ед,
- артиллерийских систем ‒ 18795 (+62) ед,
- РСЗО ‒ 1204 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 962 (+1) ед,
- самолетов ‒ 369 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 16186 (+93) ед,
- крылатых ракет ‒ 2610 (+0) ед,
- кораблей/катеров ‒28 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 25495 (+84) ед,
- специальной техники ‒ 3297 (+6) ед.