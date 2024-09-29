П’ятеро цивільних загинули і ще 24 поранених на Донеччині та Херсонщині

Окупанти вбили п’ятьох людей у Донецькій та Херсонській областях за добу 28 вересня.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: На Херсонщині російські військові поцілили в заклад культури; житлові квартали населених пунктів, зокрема багатоповерхівку та 30 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі.

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Через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 - дістали поранення.

Також за 28 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Ясеновому.

Ще 14 людей в області за добу дістали поранення. Зокрема, 9 поранених у Добропіллі та по одному в Ясеновому, Слов’янську, Петрівці, Сіверську та Костянтинопольському.