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Пятеро гражданских погибли и еще 24 раненых в Донецкой и Херсонской областях

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 08:32
Пятеро гражданских погибли и еще 24 раненых в Донецкой и Херсонской областях
донетчина, фото: ОВА

Оккупанты убили пять человек в Донецкой и Херсонской областях за сутки 28 сентября.

Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: На Херсонщине российские военные попали в учреждение культуры; жилые кварталы населенных пунктов, в частности многоэтажку и 30 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, автобус и частные автомобили.

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Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 10 - получили ранения.

Также за 28 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Ясеновом.

Еще 14 человек в области за сутки получили ранения. В частности, 9 раненых в Доброполье и по одному в Ясеново, Славянске, Петровке, Сиверске и Константинопольском.

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Донецкая областьХерсонская областьвойна
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