ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію ще одного посадовця "Хезболли"
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що високопоставлений посадовець "Хезболли" Набіль Каук був убитий в результаті авіаудару увечері в суботу в столиці Лівану Бейруті.
Джерело: ЦАХАЛ
Деталі: За даними ЦАХАЛу, Каук був командиром "превентивного підрозділу безпеки" Хезболли і високопоставленим членом центральної ради терористичного угрупування.
Каук вважався близьким до керівництва "Хезболли" та "брав безпосередню участь у підготовці терористичних атак проти держави Ізраїль і її громадян", - зазначають військові.
Минулої ночі винищувачі завдали удару і вбили Каука в передмісті Бейрута Дахіє, відомому оплоті "Хезболли".
За повідомленням ЦАХАЛу, протягом ночі ізраїльські винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів "Хезболли" в Лівані.
Довідково: Каук приєднався до "Хезболли" у 1980-х роках.