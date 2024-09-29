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ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію ще одного посадовця "Хезболли"

Роман ПетренкоНеділя, 29 вересня 2024, 12:35
ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію ще одного посадовця Хезболли
скриншот: ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що високопоставлений посадовець "Хезболли" Набіль Каук був убитий в результаті авіаудару увечері в суботу в столиці Лівану Бейруті.

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: За даними ЦАХАЛу, Каук був командиром "превентивного підрозділу безпеки" Хезболли і високопоставленим членом центральної ради терористичного угрупування.

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Каук вважався близьким до керівництва "Хезболли" та "брав безпосередню участь у підготовці терористичних атак проти держави Ізраїль і її громадян", - зазначають військові.

Минулої ночі винищувачі завдали удару і вбили Каука в передмісті Бейрута Дахіє, відомому оплоті "Хезболли".

За повідомленням ЦАХАЛу, протягом ночі ізраїльські винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів "Хезболли" в Лівані.

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Довідково: Каук приєднався до "Хезболли" у 1980-х роках.

ІзраїльЛіванвійнатероризм
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