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ЦАХАЛ заявляет о ликвидации еще одного чиновника "Хезболлы"

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 12:35
ЦАХАЛ заявляет о ликвидации еще одного чиновника Хезболлы
скриншот: ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля заявляет, что высокопоставленный чиновник "Хезболлы" Набиль Каук был убит в результате авиаудара вечером в субботу в столице Ливана Бейруте.

Источник: ЦАХАЛ

Детали: По данным ЦАХАЛа, Каук был командиром "превентивного подразделения безопасности" Хезболлы и высокопоставленным членом центрального совета террористической группировки.

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Каук считался близким к руководству "Хезболлы" и "принимал непосредственное участие в подготовке террористических атак против государства Израиль и его граждан", - говорят военные.

Прошлой ночью истребители нанесли удар и убили Каука в пригороде Бейрута Дахие, известном оплоте "Хезболлы".

По сообщению ЦАХАЛа, в течение ночи израильские истребители нанесли удары по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане.

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Справка: Каук присоединился к "Хезболле" в 1980-х годах.

ИзраильЛиванвойнатерроризм
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