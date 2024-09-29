ЦАХАЛ заявляет о ликвидации еще одного чиновника "Хезболлы"
Армия обороны Израиля заявляет, что высокопоставленный чиновник "Хезболлы" Набиль Каук был убит в результате авиаудара вечером в субботу в столице Ливана Бейруте.
Источник: ЦАХАЛ
Детали: По данным ЦАХАЛа, Каук был командиром "превентивного подразделения безопасности" Хезболлы и высокопоставленным членом центрального совета террористической группировки.
Каук считался близким к руководству "Хезболлы" и "принимал непосредственное участие в подготовке террористических атак против государства Израиль и его граждан", - говорят военные.
Прошлой ночью истребители нанесли удар и убили Каука в пригороде Бейрута Дахие, известном оплоте "Хезболлы".
По сообщению ЦАХАЛа, в течение ночи израильские истребители нанесли удары по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане.
Справка: Каук присоединился к "Хезболле" в 1980-х годах.