Канал переправлення за кордон "в один бік" ліквідували на Одещині
Неділя, 29 вересня 2024, 15:14
Канал переправлення осіб через кордон за системою "Шлях" ліквідовано на Одещині.
Джерело: ДПСУ
Деталі: За даними прикордонників, організатором схеми був колишній керівник логістичної компанії, який за хабар вносив до інформаційної системи неправдиві відомості про чоловіків-водіїв.
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Так кордон перетнуло і не повернулися щонайменше семеро українців.
Дослівно: "Під час обшуків прикордонники та поліцейські зібрали достатньо доказів, щоби суд обрав підозрюваному утримання за ґратами, з можливістю вийти під заставу в понад 1,8 млн гривень".