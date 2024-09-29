Канал переправлення за кордон "в один бік" ліквідували на Одещині

Канал переправлення осіб через кордон за системою "Шлях" ліквідовано на Одещині.

Джерело: ДПСУ

Деталі: За даними прикордонників, організатором схеми був колишній керівник логістичної компанії, який за хабар вносив до інформаційної системи неправдиві відомості про чоловіків-водіїв.

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Так кордон перетнуло і не повернулися щонайменше семеро українців.

Дослівно: "Під час обшуків прикордонники та поліцейські зібрали достатньо доказів, щоби суд обрав підозрюваному утримання за ґратами, з можливістю вийти під заставу в понад 1,8 млн гривень".