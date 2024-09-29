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Канал переправки за границу "в одну сторону" ликвидировали в Одесской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 15:14
Канал переправки за границу в одну сторону ликвидировали в Одесской области
фото: ГПСУ

Канал переправки лиц через границу по системе "Шлях" ликвидирован в Одесской области.

Источник: ГПСУ

Детали: По данным пограничников, организатором схемы был бывший руководитель логистической компании, который за взятку вносил в информационную систему ложные сведения о мужчинах-водителях.

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Так границу пересекли и не вернулись по меньшей мере семь украинцев.

Дословно: "Во время обысков пограничники и полицейские собрали достаточно доказательств, чтобы суд избрал подозреваемому содержание за решеткой, с возможностью выйти под залог в более 1,8 млн гривен".

Пограничная службаграницамобилизация
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