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Данія інвестує в ОПК України майже $630 млн: використає заморожені активи РФ

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловНеділя, 29 вересня 2024, 16:09
Данія інвестує в ОПК України майже $630 млн: використає заморожені активи РФ
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Данії повідомило про домовленість з Україною щодо інвестицій в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 млрд данських крон, або $628 млн.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За даними оборонного відомства країни, українська зброя і техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку Данії. Для цього вона використовує доходи від заморожених російських активів.

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Міністр оборони Трельс Лунд Поульсен разом із українським колегою Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним підписали угоду про наміри продовжити співпрацю щодо контрактів з українськими оборонними підприємствами.

"Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, на яку є попит", – наголосив Трельс Лунд Поульсен.

Придбання буде профінансовано на суму 1,3 млрд данських крон, які уряд за підтримки данського парламенту виділив на ці цілі, та 2,9 млрд данських крон із заморожених російських активів, які Данія має перевести в готівку від імені ЄС.

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"Данія лідирує, здійснюючи пожертвування озброєнь безпосередньо від української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка має попит", – сказав Троелс Лунд Поульсен.

Нагадаємо:

  • Нещодавно стало відомо, що уряд Данії скерує 130 млн данських крон (понад 16 млн євро) на підтримку енергетичної системи України, яка зазнала та зазнає російських атак.
  • 20 вересня Умєров повідомив про надходження на рахунки Міноборони 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво.

Даніядопомога Україніпромисловістьвійна
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