Дания инвестирует в ОПК Украины около $630 млн: использует замороженные активы РФ

Министерство обороны Дании сообщило о договоренности с Украиной об инвестициях в украинскую оборонную промышленность на общую сумму 4,2 млрд датских крон, или $628 млн.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По данным оборонного ведомства страны, украинское оружие и техника будут попадать на фронт с помощью финансирования со стороны Дании. Для этого она использует доходы от замороженных российских активов.

Реклама:

Министр обороны Трельс Лунд Поульсен вместе с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром стратегической промышленности Германом Сметаниным подписали соглашение о намерениях продолжить сотрудничество по контрактам с украинскими оборонными предприятиями.

"Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, на которое есть спрос", – подчеркнул Трельс Лунд Поульсен.

Приобретение будет профинансировано на сумму 1,3 млрд датских крон, которые правительство при поддержке датского парламента выделило на эти цели, и 2,9 млрд датских крон из замороженных российских активов, которые Дания должна обналичить от имени ЕС.

РЕКЛАМА:

"Дания лидирует, осуществляя пожертвования вооружений непосредственно от украинской оборонной промышленности. Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, которое пользуется спросом", – сказал Троелс Лунд Поульсен.

Напомним: