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Дания инвестирует в ОПК Украины около $630 млн: использует замороженные активы РФ

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВоскресенье, 29 сентября 2024, 16:09
Дания инвестирует в ОПК Украины около $630 млн: использует замороженные активы РФ
Фото: Getty Images

Министерство обороны Дании сообщило о договоренности с Украиной об инвестициях в украинскую оборонную промышленность на общую сумму 4,2 млрд датских крон, или $628 млн.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По данным оборонного ведомства страны, украинское оружие и техника будут попадать на фронт с помощью финансирования со стороны Дании. Для этого она использует доходы от замороженных российских активов.

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Министр обороны Трельс Лунд Поульсен вместе с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром стратегической промышленности Германом Сметаниным подписали соглашение о намерениях продолжить сотрудничество по контрактам с украинскими оборонными предприятиями.

"Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, на которое есть спрос", – подчеркнул Трельс Лунд Поульсен.

Приобретение будет профинансировано на сумму 1,3 млрд датских крон, которые правительство при поддержке датского парламента выделило на эти цели, и 2,9 млрд датских крон из замороженных российских активов, которые Дания должна обналичить от имени ЕС.

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"Дания лидирует, осуществляя пожертвования вооружений непосредственно от украинской оборонной промышленности. Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, которое пользуется спросом", – сказал Троелс Лунд Поульсен.

Напомним:

  • Недавно стало известно, что правительство Дании направит 130 млн датских крон (более 16 млн евро) на поддержку энергетической системы Украины, которая подверглась и подвергается российским атакам.
  • 20 сентября Умеров сообщил о поступлении на счета Минобороны 40,7 млн евро из пакета помощи от Дании в украинское производство.

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