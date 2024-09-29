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Зеленський про нові ядерні погрози Путіна: Він любить життя, має боятися використати цю зброю

Станіслав ПогоріловНеділя, 29 вересня 2024, 16:59
Зеленський про нові ядерні погрози Путіна: Він любить життя, має боятися використати цю зброю
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський прокоментував останні ядерні погрози правителя Росії Володимира Путіна, заявивши, що лідер Кремля любить своє життя, але ніхто не знає, що в нього в голові.

Джерело: інтерв′ю Зеленського Fox News

Пряма мова Зеленського: Ніхто не знає, що у нього (Путіна) в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений, що він це зробить. Я ділюся з вами тим, що думаю. Але я не Путін, дякувати Богу. Я не можу знати точно. Тому що він не завжди адекватний. Тому що будь-яка адекватна людина не може просто так прийти в Україну і зробити те, що він зробив".

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Деталі: За словами Зеленського, Путін любить своє життя, свій спосіб життя й те, як він керує життям інших. "Це я можу сказати точно. І саме тому я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю", - зазначив президент.

Передісторія:

  • 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. 
  • У відповідь на це у ЄС заявили, що нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн – ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.
  • 24 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази про наміри Росії вдарити по трьох АЕС напередодні зими.

Зеленськийядерна зброяПутін
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