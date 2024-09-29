Зеленський про нові ядерні погрози Путіна: Він любить життя, має боятися використати цю зброю
Президент Володимир Зеленський прокоментував останні ядерні погрози правителя Росії Володимира Путіна, заявивши, що лідер Кремля любить своє життя, але ніхто не знає, що в нього в голові.
Джерело: інтерв′ю Зеленського Fox News
Пряма мова Зеленського: Ніхто не знає, що у нього (Путіна) в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений, що він це зробить. Я ділюся з вами тим, що думаю. Але я не Путін, дякувати Богу. Я не можу знати точно. Тому що він не завжди адекватний. Тому що будь-яка адекватна людина не може просто так прийти в Україну і зробити те, що він зробив".
Деталі: За словами Зеленського, Путін любить своє життя, свій спосіб життя й те, як він керує життям інших. "Це я можу сказати точно. І саме тому я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю", - зазначив президент.
Передісторія:
- 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.
- У відповідь на це у ЄС заявили, що нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн – ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.
- 24 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази про наміри Росії вдарити по трьох АЕС напередодні зими.