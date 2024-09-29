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Зеленский о новых ядерных угрозах Путина: Он любит жизнь, должен бояться использовать это оружие

Станислав ПогориловВоскресенье, 29 сентября 2024, 16:59
Зеленский о новых ядерных угрозах Путина: Он любит жизнь, должен бояться использовать это оружие
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский прокомментировал последние ядерные угрозы правителя России Владимира Путина, заявив, что лидер Кремля любит свою жизнь, но никто не знает, что у него в голове.

Источник: интервью Зеленского Fox News

Прямая речь Зеленского: Никто не знает, что у него (Путина) в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я делюсь с вами тем, что думаю. Но я не Путин, слава Богу. Я не могу знать точно. Потому что он не всегда адекватен. Потому что любой адекватный человек не может просто так прийти в Украину и сделать то, что он сделал".

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Детали: По словам Зеленского, Путин любит свою жизнь, свой образ жизни и то, как он управляет жизнью других. "Это я могу сказать точно. И именно поэтому я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", - отметил президент.

Предыстория:

  • 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.
  • В ответ на это, в ЕС заявили, что новые угрозы Путина о применении ядерного оружия против неядерных стран – еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию ЕС относительно продолжения поддержки Украины.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил угрозы Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.
  • 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет доказательства о намерениях России ударить по трем АЭС накануне зимы.

Зеленскийядерное оружиеПутин
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