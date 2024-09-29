Зеленский о новых ядерных угрозах Путина: Он любит жизнь, должен бояться использовать это оружие

Президент Владимир Зеленский прокомментировал последние ядерные угрозы правителя России Владимира Путина, заявив, что лидер Кремля любит свою жизнь, но никто не знает, что у него в голове.

Источник: интервью Зеленского Fox News

Прямая речь Зеленского: Никто не знает, что у него (Путина) в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я делюсь с вами тем, что думаю. Но я не Путин, слава Богу. Я не могу знать точно. Потому что он не всегда адекватен. Потому что любой адекватный человек не может просто так прийти в Украину и сделать то, что он сделал".

Реклама:

Детали: По словам Зеленского, Путин любит свою жизнь, свой образ жизни и то, как он управляет жизнью других. "Это я могу сказать точно. И именно поэтому я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", - отметил президент.

Предыстория: