Зеленский заявил, что настроен более позитивно относительно разрешения США на удары вглубь РФ
Воскресенье, 29 сентября 2024, 17:49
Президент Владимир Зеленский заявил, что настроен "более позитивно" относительно разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России, но решение этого вопроса не зависит от украинской стороны.
Источник: Зеленский в интервью Fox News по результатам встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, передает "Европейская правда"
Прямая речь Зеленского: "Я настроен более позитивно, но увидим, знаете, пока это не зависит от нас".
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Детали: Президент рассказал, что американцам важно знать, что Украина хочет использовать соответствующее оружие только по военным целям.
Предыстория:
- Накануне пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к так называемому плану победы вопреки сообщениям СМИ.
- Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.
- В ЕС заявили, что новые ядерные угрозы Путина не изменят позицию Европейского Союза относительно продолжения поддержки Украины
- Глава МИД Британии заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.