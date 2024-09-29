Зеленский заявил, что настроен более позитивно относительно разрешения США на удары вглубь РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что настроен "более позитивно" относительно разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России, но решение этого вопроса не зависит от украинской стороны.

Источник: Зеленский в интервью Fox News по результатам встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Я настроен более позитивно, но увидим, знаете, пока это не зависит от нас".

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Детали: Президент рассказал, что американцам важно знать, что Украина хочет использовать соответствующее оружие только по военным целям.

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