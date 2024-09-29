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Зеленский заявил, что настроен более позитивно относительно разрешения США на удары вглубь РФ

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВоскресенье, 29 сентября 2024, 17:49
Зеленский заявил, что настроен более позитивно относительно разрешения США на удары вглубь РФ
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что настроен "более позитивно" относительно разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России, но решение этого вопроса не зависит от украинской стороны.

Источник: Зеленский в интервью Fox News по результатам встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Я настроен более позитивно, но увидим, знаете, пока это не зависит от нас".

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Детали: Президент рассказал, что американцам важно знать, что Украина хочет использовать соответствующее оружие только по военным целям.

Предыстория:

  • Накануне пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к так называемому плану победы вопреки сообщениям СМИ.
  • Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.
  • В ЕС заявили, что новые ядерные угрозы Путина не изменят позицию Европейского Союза относительно продолжения поддержки Украины
  • Глава МИД Британии заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.

ЗеленскийвойнаРосcияСША
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