В Україну суне осінній холод

За прогнозами Укргідрометцентру, 30 вересня в Україні спостерігатиметься суттєве зниження температури, на заході рясні дощі, на решті території хмарно, без опадів, окрім Київщини, пориви вітру 15-20 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Повідомляється, що в західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, вночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; на високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° тепла.

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На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ; температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 16°, вдень 20-25°, в більшості північних областей вночі 6-11°, вдень 14-19°.

Вітер північний, на півдні та сході східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.