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На Украину надвигается осенний холод

Станислав ПогориловВоскресенье, 29 сентября 2024, 18:53
На Украину надвигается осенний холод
Фото: Getty Images

По прогнозам Укргидрометцентра, 30 сентября в Украине будет наблюдаться существенное снижение температуры, на западе обильные дожди, на остальной территории облачно, без осадков, кроме Киевщины, порывы ветра 15-20 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Сообщается, что в западных, Житомирской и Винницкой областях облачно, дожди, ночью в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами значительные дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 0-5° тепла.

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На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской и Черниговской областях ночью местами кратковременный дождь; температура ночью 9-14°, на побережье морей до 16°, днем 20-25°, в большинстве северных областей ночью 6-11°, днем 14-19°.

Ветер северный, на юге и востоке восточный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м/с.

погодаУкраина
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