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За прогнозами вперше в історії вибори в Австрії виграли ультраправі

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловНеділя, 29 вересня 2024, 19:17
За прогнозами вперше в історії вибори в Австрії виграли ультраправі
Фото: Getty Images

У неділю, 29 вересня, громадяни Австрії визначали склад парламенту і, відповідно, нового уряду: за попередніми прогнозами, переможцями цих виборів уперше в повоєнній історії країни стала ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Der Standard

Деталі: Повідомляється, що за прогнозами, ультраправа партія Австрійська партія свободи (FPÖ) під керівництвом Герберта Кікла має найвищий відсоток у Національній раді – 29,1%. Далі партія чинного канцлера Карла Негаммера Австрійська народна партія (ÖVP) – 26,2%.

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Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) отримала 20,4%, а зелені та ліберали NEOS були майже на одному рівні: 8,6% та 8,8%.

 

Нагадаємо: Як відомо, FPÖ лідирувала в опитуваннях після своєї перемоги на виборах до Європейського парламенту в червні. Канцлер Негаммер перед виборами пообіцяв знизити податки для низькооплачуваних працівників і для деяких більш заможних громадян. 

Детально про перспективи виграшу ультраправих читайте у статтіВідродження Австро-Угорщини: як соратник Орбана йде до перемоги на австрійських виборах

Австріявибори
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