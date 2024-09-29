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По прогнозам впервые в истории выборы в Австрии выиграли ультраправые

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВоскресенье, 29 сентября 2024, 19:17
По прогнозам впервые в истории выборы в Австрии выиграли ультраправые
Фото: Getty Images

В воскресенье, 29 сентября, граждане Австрии определяли состав парламента и, соответственно, нового правительства: по предварительным прогнозам, победителями этих выборов впервые в послевоенной истории страны стала ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard

Детали: Сообщается, что по прогнозам, ультраправая партия Австрийская партия свободы (FPÖ) под руководством Герберта Кикла имеет самый высокий процент в Национальном совете - 29,1%. Далее партия действующего канцлера Карла Негаммера Австрийская народная партия (ÖVP) - 26,2%.

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Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) получила 20,4%, а зеленые и либералы NEOS были почти на одном уровне: 8,6% и 8,8%.

 

Напомним: Как известно, FPÖ лидировала в опросах после своей победы на выборах в Европейский парламент в июне. Канцлер Негаммер перед выборами пообещал снизить налоги для низкооплачиваемых работников и для некоторых более состоятельных граждан.

Подробно о перспективах выигрыша ультраправых читайте в статье: Возрождение Австро-Венгрии: как соратник Орбана идет к победе на австрийских выборах

Австриявиборы
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