Ізраїль вдарив по морському порту в Ємені, який контролюють хусити

У неділю, 29 вересня Ізраїль завдав удару по морському порту Ходейда у Ємені, який розташований на території, підконтрольній хуситам, у більшій частині портового міста зникло світло.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Ізраїльські військові заявили, що десятки літаків, включаючи винищувачі, атакували електростанції і морський порт в портах Рас-Ісса і Ходейда. За словами мешканців, удари спричинили відключення електроенергії в більшій частині портового міста Ходейда".

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Деталі: Ізраїльська сторона заявила, що "протягом останнього року хусити діяли під керівництвом і за фінансуванням Ірану, а також у співпраці з іракськими ополченцями з метою нападу на державу Ізраїль, підриву регіональної стабільності і порушення глобальної свободи судноплавства".

Reuters зазначає, що єменські бойовики-хусити неодноразово обстрілювали Ізраїль ракетами і безпілотниками на знак солідарності з палестинцями, оскільки війна в Газі почалася з нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Під час своєї останньої атаки хусити заявили, що в суботу вони запустили балістичну ракету в напрямку міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва, яку Ізраїль, за їхніми словами, перехопив. У п'ятницю Ізраїль також перехопив ще одну ракету хуситів.

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Раніше рух хуситів оплакував загибель лідера "Хезболли" Хасана Насралли, свого союзника по підтримуваному Іраном альянсу, що протистоїть Ізраїлю, після його загибелі в результаті ізраїльського авіаудару в Бейруті.